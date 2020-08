Prime prove d’intesa tra Amrabat e Castrovilli… con la terza maglia subito addosso

In questo stranissimo pre campionato, quella di oggi sarà l’occasione per la prima sgambata (un po’ l’equivalente del classico test contro il Montipallidi per intendersi): alle 19 si affronteranno infatti la Fiorentina di Iachini e la Primavera di Aquilani, priva però di alcuni dei componenti fuori quota che hanno vinto la Coppa Italia. Sarà il primo test per vedere all’opera Sofyan Amrabat nel contesto viola: un acquisto che risale ormai a otto mesi fa. Ci sarà anche Castrovilli con lui, per un due-terzi sicuro del posto nel prossimo centrocampo, in attesa del mercato. E secondo il Corriere Fiorentino in questa occasione verrà utilizzata anche la nuova terza maglia, che la Fiorentina ufficializzerà in giornata.

