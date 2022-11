Primo allenamento in Qatar per Nico Gonzalez: terapie e sgambata sul campo per l’attaccante della Fiorentina

Arrivano novità dal ritiro dell’Argentina, dove oggi Nico Gonzalez insieme ai compagni ha fatto il primo allenamento in Qatar dopo l’amichevole con Emirati arabi disputata in Bahrein. Per l’attaccante viola prima alcune terapie di kinesiologia, poi anche una sgambata sul campo di allenamento.

Quello che emerge è che Scaloni utilizzerà i prossimi 3-4 allenamenti per testare la condizione fisica dell’attaccante della Fiorentina e prendere una decisione finale sulla sua presenza al Mondiale.