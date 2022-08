Primo contatto tra Fiorentina ed Hellas Verona per Barak: ecco la formula

Secondo quanto riporta Sky Sport, in giornata ci sarebbe stato il primo contatto tra la Fiorentina e l’Hellas Verona per Antonín Barák. La società viola è alla ricerca sul mercato di una mezzala di qualità e tra i nomi più caldi in questo momento c’è proprio il ceco. La formula proposta sarebbe quella del prestito.

Nelle prossime ore ci potrebbero essere novità importanti per quanto riguarda il profilo per il centrocampo cercato dai dirigenti viola.