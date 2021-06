Primo mercato normale e ultimo appello: gli alibi finiti per la squadra mercato della Fiorentina

Due anni francamente annaspanti quelli della squadra mercato viola, con tantissimi calciatori sedotti e abbandonati nel giro di pochi mesi, alcuni elementi pagati un po’ troppo ed altri lasciati andare per poi affermarsi altrove. Il biennio di Daniele Pradè e Joe Barone purtroppo non è riuscito ad innalzare la Fiorentina da quella lotta per la retrocessione che caratterizzava la squadra viola a maggio 2019. Per Commisso però, sembra prevalere l’idea della continuità, tanto che il rinnovo del ds romano pare scontato, con tuttalpiù l’integrazione di un altro elemento in dirigenza.

A differenza delle due estati precedenti però, questa sarà la prima ‘normale’, senza la frenesia di un closing societario e con tempistiche ben più dilatate rispetto all’insolito 2020. Con un Gattuso, e pretese annesse, in più sulla panchina e la voglia finalmente di spiccare il volo, la pressione sulla squadra mercato si è alzata inevitabilmente e di alibi ne sono rimasti pochi. Niente più mercati da inizio agosto o beffe alla Muriel, alla Fiorentina serve un signor mercato.