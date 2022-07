Primo test, via alle tante rotazioni

Oggi pomeriggio, nel primo test amichevole, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, ci sarà spazio per tutti e farà il suo esordio in amichevole anche Mandragora, anche lui andato in rete nella partitella in famiglia di ieri pomeriggio. Si alternerà con Amrabat come ha fatto nelle prime uscite in allenamento.

Lavoro in palestra infine per Gaetano Castrovilli che sta procedendo con le sue sedute personalizzate per recuperare dal grave infortunio al ginocchio. Il centrocampista ha fatto pure qualche palleggio per riprendere confidenza con il pallone. Anche in difesa ci sarà alternanza fra i vari giocatori, da Milenkovic a Igor passando per Martinez Quarta e Nastasic.