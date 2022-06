Priorità alla fascia destra: la Fiorentina trova l’accordo per Dodò

Il ritorno al Real Madrid del terzino Alvaro Odriozola dopo il prestito alla Fiorentina lascia inevitabilmente un vuoto sulla fascia destra da colmare in modo oculato.

A tal proposito Il Corriere dello Sport di oggi riferisce che la Fiorentina nelle ultime ore avrebbe raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk per Dodò, dopo che da più di una settimana i due club avevano trovato un’intesa verbale. Il quotidiano precisa che il difensore brasiliano arriverà a Firenze per 15 milioni. Gli ostacoli degli ultimi giorni sembrano adesso superati. Le parti stanno procedendo quindi verso la conclusione della trattativa per il suo trasferimento in viola.