Probabili nuove chiamate con la Prima Squadra per alcuni giovani della Fiorentina. E l’infortunio di Munteanu..

Non sarebbero corti i tempi di recupero per l’infortunio di Louis Munteanu, il giovane attaccante classe 2002 della Fiorentina che nelle ultime partite aveva trovato varie volte la convocazione in prima squadra visto il non ottimo stato di forma di Aleksandr Kokorin. Il forfait per la trasferta a Roma contro la Lazio è arrivato per un problema muscolare alla coscia, che lo sta tenendo e lo terrà ancora lontano dal campo di gioco. Non sono noti i tempi di recupero del ragazzo rumeno, che però potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta di novembre.

Prende dunque quota la nuova convocazione in prima squadra di Toci e Agostinelli, aggregati in questi giorni al gruppo di Italiano insieme agli altri tre Primavera Fogli, Bianco e Destiny Egharevba.