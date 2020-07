Problema al polpaccio per Benassi e il centrocampista viola rischia di aver chiuso qui il campionato

Una delle note negative della serata della Fiorentina è rappresentata sicuramente da Marco Benassi, per il suo infortunio che lo ha costretto ad uscire a fine primo tempo per far posto a Castrovilli. Per il numero 24 viola si parla di un brutto problema muscolare alla parte alta del polpaccio, che gli impediva addirittura di camminare da solo. Il rischio per l’ex granata è che il suo stop si prolunghi per qualche settimana, con un mese scarso da giocare per chiudere la stagione.

