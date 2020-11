Un problema fisico ha bloccato Jack Bonaventura che quindi non sarà della partita oggi con il Benevento: fastidio alla caviglia per il centrocampista che così ha dato forfait dopo aver provato fino all’ultimo (tant’è vero che faceva parte dell’undici titolare). Al suo posto ci sarà quindi Alfred Duncan, non Pulgar, forse un po’ stanco dopo la pausa per le Nazionali.

0 0 vote Article Rating