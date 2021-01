Problema diffide per la Lazio: in 3 rischiano di saltare la Fiorentina

Anche se la Fiorentina è già impegnata nel ritiro in vista della sfida di domani contro il Bologna, possiamo lanciare uno sguardo anche alla prossima sfida dei viola: infatti mercoledì la squadra di Cesare Prandelli sarà attesa dalla delicata trasferta contro la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, che domani affronteranno il Genoa, dopo la rocambolesca sconfitta nell’ultima sfida contro il Milan vorranno riprendere il loro cammino verso una qualificazione alle coppe europee. Dall’altra parte ci saranno i liguri del neo arrivato Ballardini, pronto a vender cara la pelle per conquistare punti fondamentali per la salvezza.

Proprio per questo ci si aspetta una sfida molto animata e in bilico fino all’ultimo minuto. Proprio per questo i viola dovranno tener sott’occhio la lista dei diffidati in casa Lazio: sono infatti 3 i giocatori che rischiano di saltare la sfida contro i viola per diffida. Stiamo parlando dell’attaccante ecuadoriano Felipe Caicedo accostato più volte alla Fiorentina, il centrocampista Lucas Leiva e l’esterno Fares.