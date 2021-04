Problema muscolare per Chiesa e il suo ritorno a Firenze è a grosso rischio

E’ durata un’ora scarsa la partita di Federico Chiesa contro l’Atalanta, nel big match del pomeriggio, poi per l’ex esterno viola un problema muscolare al flessore della coscia sinistra che l’ha costretto a chiedere il cambio. Un problema in più per la Juventus, che tra una settimana sarà di scena a Firenze e per Chiesa il ritorno in quello che era il suo stadio fino a pochi mesi potrebbe saltare. Tra l’altro i bianconeri dovranno cercare di recuperare anche Ronaldo, oggi fuori dal match per un affaticamento.