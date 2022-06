Problematiche nell’ultimo incontro tra la Fiorentina e il procuratore di Grillitsch: trattativa ancora non chiusa.

L’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio rende noto sul suo sito ufficiale che non è ancora arrivata l’attesa fumata bianca per Florian Grillitsch in viola. La Fiorentina dovrà infatti aspettare ancora per aggiudicarsi il centrocampista austriaco in scadenza con l’Hoffenheim.

Questo perché nell’incontro di ieri con Kristian Bereit, agente del giocatore, sono sorti alcuni problemi e l’affare non è stato ancora chiuso.