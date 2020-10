Problemi di allenatore in casa Fiorentina? Intanto l’ex Pioli guarda lontano: “Voglio vincere l’Europa League”

Sempre più ambizioso l’ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, che con il suo Milan sta vivendo davvero un grande momento e non vuole fermarsi. A confermarlo, le sue parole a Radio Rai: “Europa League? Siamo il Milan e dobbiamo essere ambiziosi. Non possiamo scegliere tra campionato ed Europa, andremo avanti pensando a una partita alla volta. Ci teniamo a far bene in Europa, siamo in quella che conta di meno ma vogliamo vincere la coppa”.

