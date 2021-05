Problemi in difesa per Iachini: si scalda Maxi Olivera

A poco meno di tre ore dalla partita di stasera contro il Crotone, per il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini sembra essere in arrivo una tegola dell’ultimo minuto. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, l’allenatore sarà probabilmente costretto a ridisegnare lo scacchiere tattico. Sembra che il difensore brasiliano Igor potrebbe dare forfait per un infortunio muscolare, aggravando l’emergenza della Fiorentina in difesa. L’ex Spal infatti, viste la squalifica di Pezzella e l’infortunio di Milenkovic, sarebbe dovuto scendere dal primo minuto con la coppia Caceres-Quarta nei tre davanti a Terracciano. A quanto pare il difensore provarà però fino all’ultimo ad essere dell’incontro. In caso di rinuncia al suo posto è pronto Maxi Olivera, preferito a Venuti che dovrebbe comunque partire sulla fascia desta, che in questo caso farebbe il suo esordio e la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina.