Problemi per Benassi: Il giocatore ritorna a Firenze per farsi curare

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina ma che è stato prestato al Verona, Marco Benassi, è afflitto ormai da diversi mesi da un problema al polpaccio destro, che gli ha impedito di farsi vedere nella stagione in corso.

Adesso, dopo un accordo tra l’area medica e sportiva di Verona e Fiorentina, il giocatore si trova a Firenze per svolgere alcune visite mediche specialistiche. Visite che dovranno servire per trovare un percorso di recupero che è la priorità di tutte le parti in causa in questo momento.

Benassi si è trasferito nel corso dell’ultima campagna acquisti-cessioni con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei gialloblu.