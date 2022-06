Proc. Alvarez: “La Fiorentina aveva fatto un’offerta per Agustin, ma il Penarol ha chiesto di più ed è saltata la trattativa”

Nello scorso mercato di gennaio Agustin Alvarez è stato ad un passo dalla Fiorentina, ma alla fine il trasferimento non si è concretizzato e negli ultimi giorni l’attaccante uruguaiano è stato acquistato dal Sassuolo a titolo definitivo.

Edgardo Lasalvia, procuratore di Alvarez, ha parlato a Grandhotelcalciomercato raccontando qualche retroscena sull’affare.

“Lo volevano club spagnoli, tedeschi, ma sapevamo che il Sassuolo è una società eccellente per crescere, per la città tranquilla con poche pressioni e per lo stile di gioco. E’ una delle squadre che vende meglio i propri giocatori. Agustin era da tempo nel radar del Sassuolo, quando eravamo in trattativa con la Fiorentina ci hanno chiesto informazioni e dopo la fine del mercato di gennaio abbiamo ripreso i contatti”.

Continua così Lasalvia: “La Fiorentina aveva presentato un’offerta che rispettava le richieste del Penarol importanti, poi il Penarol ha chiesto di più ed è saltata la trattativa”.