Proc. Benassi a FN: “Ancora nessuna decisione definitiva sul suo futuro, ma le strade possibili sono solo due”

In questi giorni si è parlato di un possibile ritorno anticipato alla Fiorentina per Marco Benassi che in estate si era trasferito il prestito con diritto di riscatto all’Hellas Verona. La sua avventura in gialloblù però non è stata molto fortunata, visto che il centrocampista non ha collezionato neppure una presenza per un infortunio che lo continua a tenere lontano dal campo di gioco.

Per saperne di più sul possibile futuro di Benassi, abbiamo contattato in esclusiva il suo procuratore Francesco Romano. Queste le sue parole a Fiorentinanews.com: “Ci sono già stati contatti tra Fiorentina e Hellas Verona per decidere quale sarà in futuro di Marco. Ad oggi però non è stata ancora presa una decisione definitiva. La cosa certa è che non ci sono terze vie: o tornerà a Firenze o rimarrà a Verona. Non mi sento di fare percentuali al momento”

E sul suo stato di forma ci ha detto: “Il recupero dall’infortunio sta procedendo bene, tra terapie e altre cure del caso. Ha una voglia matta di tornare a giocare, cosa inevitabile per un ragazzo come lui”.