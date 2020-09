Proc. Benassi: “Va all’Hellas? La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore”

Francesco Romano, procuratore di Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina vicino al trasferimento all’Hellas Verona, ha parlato a Lady Radio all’uscita dal centro sportivo Davide Astori.

Queste le sue parole: “Stiamo lavorando per vedere se le opportunità combaciano con gli obiettivi della società e del calciatore. Non è ancora definita, non ho ancora parlato con il Verona in maniera concreta ma la trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Con Iachini abbiamo parlato dei nostri trascorsi nelle giovanili della Nazionale. Tra oggi e domani si potrà sapere qualcosa di concreto. Non parlerei di ottimismo, ma neanche di pessimismo: va trovata la soluzione giusta per entrambe le parti”.