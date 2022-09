Proc. Berti: “Per lui tante offerte, ma la Fiorentina lo ha voluto più di tutti. Aquilani gli insegnerà molto, Tommaso ambisce alla prima squadra”

Tommaso Berti è uno degli ultimi arrivati nella Primavera di Aquilani. A Radio Bruno Toscana il suo procuratore, Angelo Rea, ha parlato del trasferimento del ragazzo dal Cesena alla Fiorentina: “Ci è piaciuta molto l’insistenza del club viola, che lo voleva a tutti i costi. Su Tommaso c’erano tante squadre ma insieme abbiamo deciso di scegliere Firenze. A Cesena ha collezionato 27 presenze, è uno dei pochi 2004 con questi numeri”.

E poi ha aggiunto: “Da parte del Milan era arrivata un’offerta ufficiale. Con la Fiorentina ci siamo ridotti all’ultimo giorno perché la trattativa non è stata facile, ma il direttore Angeloni è stato molto bravo. Il Torino poi è arrivato quando Tommaso aveva già deciso. Lo ha convinto in particolare Aquilani, che da ex centrocampista potrà insegnarli tanto. L’obiettivo del ragazzo è quello di mettersi in mostra per ambiare alla prima squadra e rimanere alla Fiorentina anche in futuro”.