Proc. Bianco: “Ale continua su questa strada che il lavoro paga. Avrai tante soddisfazioni!”

Una delle attrazioni di questo pre campionato viola è stato sicuramente Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 che dalla Primavera sta provando a concretizzare il salto verso il calcio dei grandi e per il momento fa parte della rosa di Italiano. Il suo agente Beppe Galli si è complimentato così via social: “Cosa dire di questo esordio in prima squadra Ale, continua su questa strada e vedrai che avrai tante soddisfazioni, il lavoro paga e non mollare mai”.

