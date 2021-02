Proc. Biraghi: “All’Inter qualcuno storceva il naso, ma oggi non hanno un calciatore come lui”

Il procuratore di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi, ha parlato anche del terzino della Fiorentina, che l’anno scorso giocava all’Inter, nel corso del suo intervento a Radio Punto Nuovo.

Queste le sue parole: “Nella passata stagione avevo Biraghi all’Inter e qualcuno storceva il naso. Ma oggi non hanno un calciatore come lui in rosa, perché Young sta facendo grande fatica”.