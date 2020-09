Proc. Biraghi: “Ho conosciuto Commisso, è spettacolare. La Fiorentina sarà tra le prime quattro nel giro di qualche anno”

Il procuratore di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi, ha parlato così della Fiorentina e di Rocco Commisso a Radio Punto Nuovo: “Ieri ho conosciuto per la prima volta il presidente viola, abbiamo parlato ed è un personaggio spettacolare. Pradè e Barone sono persone di alto spessore. La Fiorentina, nel giro di qualche anno, sarà tra le prime quattro squadre del campionato. Biraghi? L’anno scorso non voleva stare a Firenze ed è andato all’Inter, ma sarebbe rimasto lì se non fossero arrivate richieste. Ad oggi è contentissimo alla Fiorentina“.

