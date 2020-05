Proc. Castrovilli: “Ha un contratto con la Fiorentina fino al 2024, ha ricevuto tanti attestati di stima ma se li è fatti scivolare addosso. E ora ha due grandi obiettivi…”

Il procuratore del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ovvero Michelangelo Minieri, interpellato da Tuttosport, ha parlato del proprio assistito e della stagione d’oro che ha vissuto: “Ho seguito la crescita di Gaetano nel biennio con la Cremonese, e quello che ha dimostrato in questa stagione non mi sorprende. L’impatto della A è stato importante. Di attestati di stima ne ha ricevuti parecchi, ma lui è sempre stato bravo a farsi scivolare tutto addosso. L’umiltà lo porterà lontano. Gaetano ha un contratto fino al 2024. La Nazionale e l’Europeo sono due grandi obiettivi per lui. Il fatto che la competizione sia stata posticipata può giocare a favore dei più giovani che nel frattempo avranno aggiunto esperienza”.