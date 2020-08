Proc. Cistana: “Piace alla Fiorentina ma il Brescia non vuole svenderlo. Commisso a Firenze…”

In un’intervista a Radio Bruno ha parlato il procuratore dell’obiettivo della Fiorentina per la difesa Andrea Cistana Beppe Galli, attualmente di proprietà del Brescia. Queste le sue parole: “La sua prima stagione in Serie A è stata positiva. Lui è uno dei pochi difensori centrali disponibili sul mercato ed è anche giovane. Normale che piaccia. Ho parlato anche con la Fiorentina ma è stata solo una chiacchierata. Con Commisso la società viola è a un punto di arrivo. Se non dovesse arrivare l’offerta giusta Andrea rimarrà a Brescia“.

