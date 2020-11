Proc. Cragno: “E’ pronto per un grande club”. Il ragazzo di Fiesole che la Fiorentina non ha mai provato a prendere fino in fondo

Chissà se in passato Alessio Cragno ha avuto davvero l’occasione di vestire la maglia della Fiorentina. Nato a Fiesole, non è mai stato cercato con insistenza dalla dirigenza viola nei momenti in cui urgeva trovare un nuovo portiere. Oggi Cragno svolge un ruolo da protagonista a Cagliari, conquistando anche la fiducia di Mancini che lo ha già convocato più volte in Nazionale. A proposito del futuro del portiere ha parlato a fcinternews.it il suo procuratore Graziano Battistini: “Dobbiamo sempre ricordare che Cragno difende la porta di un club storico, con degli obiettivi importanti e dei programmi da portare avanti in cui Alessio è al centro del progetto. È motivo di orgoglio e di entusiasmo continuare tale percorso. Dopodiché è evidente che qualora dovessero entrare in gioco determinate dinamiche, allora a quel punto si dovrebbero valutare tante cose. Senza dimenticare che il giocatore sta dimostrando, e abbia già dimostrato, di meritare e di poter giocare, per un club importante”.

