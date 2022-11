Proc. Cragno: “Non è spiegabile ciò che è successo ad Alessio al Monza. Ma è un campione ed ha le palle, si fortificherà”

A Radio Sportiva, è intervenuto Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, estremo difensore di recente accostato alla Fiorentina: “Non voglio far polemica, ma Alessio è andato a Monza da portiere della Nazionale. Poi senza nessuna spiegazione non ha mai giocato e sta vivendo una situazione grottesca. Indipendentemente da quello che ha fatto sul campo, non ha avuto la possibilità di sbagliare e di essere messo da parte. È stato fatto fuori prima di dimostrare di non essere all’altezza. Alessio ha le palle grandi, è un campione e di conseguenza sfrutterà questa situazione per fortificarsi”.