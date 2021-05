Proc. Cragno: “Se si accosta il giocatore alla Fiorentina, si tocca ovviamente il sentimento sportivo. Ma per ora solo chiacchiere…”

Graziano Battistini, procuratore del portiere del Cagliari Alessio Cragno ha parlato così a Radio Radio: ” Sarà di sicuro un mercato di tante idee e pochi soldi, in cui si cercherà di acquistare un atleta per il suo valore reale. Fiorentina? Cragno è di Fiesole, è tifoso viola, ma occorre mantenere il massimo rispetto verso il Cagliari, un club importante e ambizioso. Per ora sono solo chiacchiere, non facciamo confusione: se si accosta il giocatore alla Fiorentina, si tocca ovviamente il sentimento sportivo suo e della sua famiglia”.