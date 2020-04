Proc. Criscito: “Era fatta con la Fiorentina, ma non ha voluto lasciare il Genoa. E sul trasferimento di Toldo all’Inter…”

Andrea D’Amico, procuratore di Domenico Criscito, ha parlato a TMW del mancato passaggio del capitano del Genoa alla Fiorentina nello scorso mercato di gennaio: “Nell’estate 2018 era vicinissimo all’Inter. Spalletti lo voleva fortemente e avrebbe guadagnato molto di più in nerazzurro, ma ha fatto una scelta di cuore preferendo tornare al Genoa. Idem a gennaio quando era fatta con la Fiorentina, ma da capitano non se l’è sentita di lasciare i rossoblù che erano in fondo alla classifica”.

D’Amico è tornato poi sul passaggio di Francesco Toldo dalla Fiorentina all’Inter nel 2001: “Nel 2000 Francesco disputò un Europeo straordinario. Un grande campione di una bontà incedibile. Nel 2001 la Fiorentina di Cecchi Gori aveva bisogno di fare cassa: fu il primo portiere a essere venduto per oltre 50 miliardi di lire. L’Inter lo voleva fortemente e realizzammo una grande operazione. Ha vinto tutto in nerazzurro e lo vedo bene anche come dirigente: Franci è molto intelligente e perfetto per ricoprire un incarico importante in società”.