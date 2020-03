Proc. Cutrone: “Ha superato il coronavirus, è uscito dalla malattia e sta bene. Sono preoccupato per Ogbonna”

Il procuratore dell’attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, Giovanni Branchini, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha aggiornato sulle condizioni del suo assistito, risultato positivo al coronavirus. “Lo ha superato e ora si sente bene – ha detto – Era già da alcuni giorni che aveva un po’ di febbre, ma non è stato mai davvero male, a parte qualche piccolo disturbo. Quando ha avuto l’esito del tampone era quasi uscito dall’infezione. E’ tutt’ora in quarantena, ma va meglio. Piuttosto sono preoccupato per Ogbonna: in Inghilterra questa vicenda l’hanno vissuta in maniera diversa rispetto ad altri Paesi e lì sono indietro…”.