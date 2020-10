Proc. Cutrone: “Vi svelo la clausola sull’obbligo del riscatto da parte della Fiorentina”

Il procuratore di Patrick Cutrone, Giovanni Branchini, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ha avuto poca simpatica da parte dell’ambiente, lui e Vlahovic possono giocare in tandem e fare ottime cose. Gli attaccanti della Fiorentina mi piacciono tutti, bisogna dare uguali possibilità a tutti così da creare un’intesa tra di loro. Abbiamo lavorato tanto per portarlo a Firenze, Patrick è contento di essere qua. Si aspetta di avere le stesse chance degli altri: quando entra non ha mai il muso e ci mette sempre tanta grinta. Non dimentichiamoci che ha appena 22 anni. La trattativa è stato lunga e difficile perché il Wolverhampton voleva avere la possibilità di riacquistarlo. L’obbligo di riscatto? Perché scatti, deve giocare 26 partite da titolare: per adesso ne ha giocate 11″.

