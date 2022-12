Proc. Demme: “Finora nessuna richiesta allettante. Se non cambia qualcosa rimarrà a Napoli fino a giugno”

Diego Demme è uno dei giocatori accostato in questi giorni alla Fiorentina. A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il procuratore del giocatore Marco Busiello, presentando i piani per il futuro del suo assistito: “Demme ad oggi non ha ricevuto alcuna richiesta allettante per far sì che possa decidere di lasciare Napoli. Se non dovessero arrivare delle offerte importanti nei prossimi giorni, il giocatore resterà sicuramente a Napoli per i prossimi sei mesi”.