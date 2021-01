Proc. Drągowski a FN: “Crede fortemente nel progetto della società. E’ già uno dei giocatori chiave della Fiorentina e ha un ruolo centrale nella squadra”

Questa stagione, almeno finora, ci ha consegnato per quanto riguarda la Fiorentina un assoluto protagonista che risponde al nome di Bartłomiej Drągowski. Il portiere polacco è stato una garanzia ed è stato anche spesso tra i migliori in campo (se non proprio il migliore). Oltre a questo c’è da dire che l’ex Jagiellonia si vede come un punto di riferimento in futuro per questa squadra. Fatto che si evince dalle parole rilasciate a Fiorentinanews.com dal suo procuratore, Mariusz Kulesza.

Come sta vivendo il suo assistito questo grande momento da protagonista?

“Ritengo che Bart si stia godendo ogni momento sul campo. Alcune sue prestazioni e parate sono al massimo livello, da portiere top. Questo ovviamente gli dà ancora più motivazione per lavorare sodo e continuare a stupire sul campo”.

Drągowski si vede come protagonista della Fiorentina per i prossimi anni o ha altre ambizioni?

“Non soltanto protagonista, sono dell’opinione che lui sia già da un po’ uno dei giocatori chiave della Fiorentina. Ha un ruolo centrale nella squadra, vediamo poi come si andrà in futuro”.

Qual è l’opinione del giocatore sul progetto della proprietà viola?

“Crede fortemente nel progetto della società. La mia opinione è che la squadra abbia un enorme potenziale, ma finora non c’è ancora stato modo di vederlo tutto. E purtroppo non ci sono ancora tifosi allo stadio per tifare e aiutare a risalire nei momenti difficili, questo certamente non aiuta”.

Dopo le ultime grandi prove in campo con tanto di calci di rigore parati, quali sono i desideri di Drągowski in campo?

“Ogni giocatore vuole lottare per il posto più alto possibile in campionato. Immagino che raggiungere l’Europa per lui e la Fiorentina sarebbe un grande risultato, ci sono ancora molte partite, mi auguro che la squadra intraprenda un cammino positivo e continui a recuperare in classifica”.