Proc. Dragowski a FN: “Dopo tanti anni in viola sarà una partita speciale per lui, ora ha la continuità per dimostrare le sue qualità. A Firenze ha tanti amici, ma oggi conterà soltanto il campo”

Il grande ex di Spezia-Fiorentina è l’ex portiere viola Bartłomiej Drągowski, chiamato a difendere i pali dei liguri contro il suo passato. L’estremo difensore polacco è approdato in estate alla corte del tecnico Luca Gotti dopo che l’allenatore dei gigliati Vincenzo Italiano e la società avevano scelto di puntare su Terracciano e Gollini.

Per saperne di più sulla sua nuova esperienza Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva il procuratore di Dragowski, ovvero Mariusz Kulesza.

Sig. Kulesza, come si trovando il suo assistito a La Spezia?

“Per Bart ogni partita con questa nuova maglia rappresenta una sfida e ha molta responsabilità sulle sue spalle. Ma sono contento che ora può giocare di settimana in settimana mostrando le sue qualità”.

A Dragowski manca un po’ Firenze? Si sente ancora con i suoi ex compagni?

“Penso che Bart abbia molti amici lì, ma in campo, come ci hanno dimostrato molte partite in passato, è solo calcio. Lì conta soltanto quello”

Che cosa rappresenta questa sfida contro la Fiorentina per lui?

“Un qualcosa di unico, sicuramente. Dopo tanti anni trascorsi a Firenze per lui è speciale giocare contro la sua ex squadra”.

E quale è l’obiettivo attuale di Dragowski per questa nuova avventura?

“Prendiamo in considerazione partita per partita e ragioniamo via via. Non ci spingiamo troppo in avanti, sappiamo entrambi quali sono i nostri obiettivi ma li terremo per noi”.