Proc. Dragowski a FN: “Tante offerte per lui ma è voluto restare perché sogna l’Europa con la Fiorentina. Il debutto con la Polonia è stata un’emozione incredibile”

Il portiere della Fiorentina Bartłomiej Drągowski è stato protagonista nella gara di debutto con la maglia della Nazionale Polacca. Per conoscere quali sono state le sue sensazioni di questo esordio e i suoi obiettivi stagionali con la maglia viola Fiorentinanews.com ha contattato l’agente dell’estremo difensore gigliato, Mariusz Kulesza:

Sig. Kulesza, parliamo della prima gara giocata da Bart con la maglia della Polonia. Come ha vissuto Bart l’esordio in Nazionale maggiore e quali sono state le sue sensazioni?

Questo è ciò che ogni giocatore sogna, ovvero vestire la maglia della sua Nazionale. È un qualcosa che finalmente si è accertato, le emozioni sono fortissime. È un’esperienza incredibile debuttare in campo per il tuo Paese.

Ci sono state delle offerte per Bart durante il mercato?

“Abbiamo avuto molte richieste, i club che si sono interessati a lui sia in Italia che all’estero sono stati tantissimi, ma la decisione finale è stata quella di restare a Firenze”

Cosa rappresentano per lui Firenze e Fiorentina dopo tutti questi anni? È contento per la squadra com’è organizzata?

“Ritengo che Bart sia felice in alla Fiorentina. La squadra è stata costruita dal proprietario Commisso e dai suoi dirigenti. Questo processo di programmazione richiede tempo, ma sia io che lui riteniamo che ci sia un grosso potenziale per il futuro all’interno della rosa viola”

Quali sono i suoi obiettivi per questa stagione e il più grande desiderio di realizzare sul campo?

“Penso che per Bart assicurarsi di andare agli Europei con la maglia della Nazionale polacca la prossima estate sarebbe fantastico, ma la sua ambizione è anche un’altra. Vuole fortemente ottenere un posto in Europa con la Fiorentina e dare tutto il suo contributo a raggiungere questa qualificazione”