Proc. Duțu a FN: “La Fiorentina crede in lui e lo ha dimostrato. In futuro ci incontreremo, non ci saranno problemi”

Il difensore della Fiorentina Eduard Duțu ha disputato l’ultima stagione in prestito al Montevarchi, in Serie C, dove si è distinto per ottime prestazioni. Il suo contratto con la Viola scade il 30 giugno 2023 e, negli scorsi giorni, si è parlato di incontro fissato per il rinnovo.

Per saperne di più sulla questione, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva Giulio Dini, procuratore di Duțu, il quale ha fatto subito chiarezza sulla situazione contrattuale del classe 2001: “Non è un contratto in scadenza nel 2023, è diverso: la Fiorentina aveva un’opzione per proseguire i rapporti con Eduard e l’ha fatta valere. Il suo contratto sarebbe scaduto questo 30 giugno, ma l’opzione esercitata lo ha allungato di un ulteriore anno. Poi, nel futuro, ci incontreremo per proseguire il rapporto e rinnovare il suo contratto”.

E aggiunge: “Le parti hanno deciso di continuare insieme e la Fiorentina ha dimostrato di credere in Duțu esercitando l’opzione e non lasciandolo a scadenza; questo è motivo di gratificazione, per il ragazzo e non solo. Vista la fiducia riposta in lui, non credo che ci possano essere problemi per il futuro”.

Sulla prima stagione del ragazzo tra i professionisti: “Io sono molto contento di lui, della persona che è e della stagione che ha fatto. Scegliere il progetto del Montevarchi è a suo modo rischioso, per la prima volta in Serie C, ma Eduard ha avuto ragione. La squadra è stata la sorpresa del girone e ha sfiorato i play-off per questione di scontri diretti. Ha perso un po’ il ritmo all’inizio, è dovuto andare tre volte in Nazionale, ma poi si è inserito bene e continuerà a crescere come ha sempre fatto”.