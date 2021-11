Proc. Farias: “L’interesse della Fiorentina per lui è concreto, ma non ci sono stati contatti tra i club. Spero che…”

In un’intervista rilasciata a LT9 ha parlato l’agente Martin Sendoa, che cura gli interessi di Facundo Farias, attaccante classe 2002 del Club Atlético Colón. Il procuratore ha parlato anche dell’interesse della Fiorentina per lui: “L’interesse è concreto, ma i due club non si sono contattati. Sono con una linea diretta con la Fiorentina, li sentiti e mi hanno detto che non è vero che ci sono stati contatti. Abbiamo chiacchierato anche con Burdisso. Se faranno qualsiasi offerta, questa passerà prima dalle nostre mani”.

E ancora: “Voglio che rimanga e giochi in Copa Libertadores. Lo vogliamo tutti, ma le parti interessate stanno arrivando da tutte le parti e non so se il presidente sarà in grado di trattenerlo. Se qualcuno potrà pagare la clausola, se lo aggiudicherà”.