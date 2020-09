Proc. Ghezzal: “La nostra volontà è tornare alla Fiorentina, ne abbiamo già parlato con il club viola ma senza trovare un accordo”

Dopo un avvio di stagione un po’ misterioso, Rachid Ghezzal è emerso alla distanza, imponendosi nel finale di stagione con la Fiorentina di Iachini. La società viola però non lo ha riscattato per 10 milioni, la cifra prefissata con il Leicester, rispedendolo in Inghilterra. Di lui però le Foxes vorrebbero sbarazzarsi e in Regno Unito si parla anche di un suo possibile ritorno a Firenze. Il suo agente Theofilos Karasavvidis ha parlato anche di una trattativa con la Fiorentina: “Abbiamo parlato con la Fiorentina, non abbiamo raggiunto un accordo e al momento la situazione è ferma. La nostra intenzione è tornare alla Fiorentina ma non dipende solo dal giocatore, dipende anche dalle due società”.

0 0 vote Article Rating