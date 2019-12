Proc. Gilberto: “Al 99% la Fiorentina ha già trovato a chi cederlo. Ma per concludere l’accordo…”

Solo l’1% è rimasto per Gilberto per essere un giocatore della Fluminense a titolo definitivo. Lo ha detto il procuratore del calciatore, ancora di proprietà della Fiorentina, Alan Espinoza, a Netflu.com. Il manager del giocatore ha dichiarato che la permanenza del difensore nel club tricolore è certa al 99%”.

“Gilberto sarà in grado di ritornare in campo con Fluminense non appena firmato un nuovo contratto. Altrimenti tornerà alla Fiorentina o se ne andrà in un altro club”. Ma questa dovrebbe essere una formalità perché sempre secondo l’agente secondario dovrebbe firmare un accordo di due anni e mezzo con la Flu.