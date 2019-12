Proc. Gilberto: “La Fiorentina voleva cederlo ancora in prestito. E’ stato faticoso, ma alla fine…”

Allan Espinosa, procuratore dell’ex Fiorentina Gilberto, ceduto alla Fluminense nei giorni scorsi, ha parlato del trasferimento del suo assistito a globoesporte.com. Queste le sue parole: “La Fiorentina non voleva Gilberto in questa stagione, la loro intenzione era di cederla in prestito per un’altra stagione. La Flu voleva fargli un contratto lungo, per cui abbiamo dovuto parlare con la Fiorentina. Ci siamo incontrati, è stato faticoso, ma alla fine tutto è stato risolto. Il desiderio totale di Gilberto era di rimanere qui: ha spiegato a Daniele Pradè, direttore sportivo della Viola, quello che è successo in questa stagione e che voleva continuare nel club. Inoltre, la Fluminense ha fatto quello che ci aveva detto”.