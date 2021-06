Proc. Gonzalez: “Lo vedo anche come centravanti. La Fiorentina è in ristrutturazione ma sta lavorando per tornare grande”

Il procuratore di Nicolas Gonzalez, Josè Titolo, intervenuto su Radio Colonia, ha parlato del giocatore della nazionale argentina che è in procinto di trasferirsi alla Fiorentina: “Vedo Nico anche come centravanti (si riferisce alla Nazionale ndr). Nico ha giocato nove un gran numero di partite con l’Argentinos Juniors e in Germania, lo può fare molto comodamente”.

Quanto alla trattativa con il club viola, ha detto: “Mancano dettagli, soprattutto la visita medica che è molto importante in un contesto di pandemia. La Fiorentina è una squadra che è in fase di ristrutturazione, è stata acquistata da un italo-americano (Rocco Commisso ndr) e c’è la speranza che torni ad essere il grande club che è stato negli anni Ottanta”.

Infine: “Nico ha trascorso tre anni in Germania, si è adattato bene, ma ha avuto, a volte, alcune difficoltà con la lingua. Nico è arrivato lì a 20 anni e non è facile. Per fortuna l’hanno accolto benissimo”.