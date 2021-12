Proc. Gori: “A Cosenza sta facendo molto bene. Vice Vlahovic al posto di Kokorin? No, credo che a Gabriele faccia bene giocare”

L’agente Michele Bianchini che insieme a Federico e Andrea Pastorello gestisce Gabriele Gori, in ha parlato così a Tuttomercatoweb.com a proposito del giovane attaccante della Fiorentina in prestito al Cosenza in Serie B: “E’ partito alla grande, stava facendo molto bene. Poi sono usciti dalla carreggiata, il Cosenza ha cambiato tecnico ma vuole tornare protagonista come era all’inizio”.

Poi sulla possibilità di ricoprire il ruolo di vice Vlahovic già a gennaio: “No, credo che a Gabriele faccia bene giocare, una stagione così a Cosenza. Deve fare la sua esperienza, prendersi responsabilità importanti”.