Proc. Gori: “Imporsi come ha fatto lui non è semplice. Futuro? Parleremo con la Fiorentina, ci sono diversi interessamenti”

Dove sarà il futuro di Gabriele Gori? L’attaccante di proprietà della Fiorentina, oggi in prestito all’Arezzo in Serie C, ha segnato 9 gol in 21 partite di campionato. Del suo avvenire – e di quello del Militari del Bologna – ne ha parlato il procuratore, Andrea Pastorello, a Tuttosport: “Siamo soddisfatti della loro stagione. Imporsi come hanno fatto loro non è semplice in piazze di alto livello. Con Fiorentina e Bologna cercheremo le soluzioni migliori per la prossima annata. E ci sono diversi interessamenti”.

