Proc. Hysaj: “Lascerà Napoli, stiamo già parlando con altre squadre”. C’è anche la Fiorentina?

Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj, ha parlato a Radio Marte del futuro del giocatore, accostato anche alla Fiorentina: “Anche ieri sera ha dato l’ennesima dimostrazione di essere un grande professionista, grato al Napoli e al club per i cinque anni in cui ha vissuto qui. Il minimo che possa dimostrare è attaccamento alla maglia. Credo che al 99,9% la porta per il Napoli sia chiusa, per questo stiamo parlando con altri club portando avanti altre situazioni. Dopo cinque anni è giusto che il ragazzo provi altre esperienze”.