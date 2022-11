Proc. Igor: “Considero la Fiorentina più forte dell’anno scorso. Milenkovic è il compagno perfetto per Igor, lo fa sentire più sicuro”

A SpaceViola su Twitter, il procuratore di Igor Marcelo Mascagni ha detto la sua sulla stagione della Fiorentina: “La squadra era partita con l’intenzione di stare nelle zone alte della classifica, secondo me era anche più forte dell’anno scorso. L’inizio invece è stato difficile ma ora vedo che le cose stanno migliorando, e anche il percorso in Conference è stato in crescendo. Riguardo alla competizione europea, sicuramente ci sono delle ottime squadre ma secondo me la Fiorentina è quella che gioca meglio e quindi la può senz’altro vincere. Milenkovic? Con lui Igor si sente più sicuro in campo, perché lo conosce da più tempo. Comunque anche Martinez Quarta è forte, la Fiorentina ha tre grandi difensori centrali”.

E poi ha aggiunto: “Tra i brasiliani che ci sono in squadra, il rapporto più stretto Igor ce l’ha con Dodò ma si trova bene anche con Cabral. Condividono la stessa filosofia del lavoro, sono tre ragazzi seri che si impegnano tantissimo. Il compagno perfetto per Igor? Uno che sia bravo nel gioco aereo, dove lui ha ancora qualche difficoltà perché non è altissimo. Milenkovic comunque corrisponde al profilo perfetto per giocargli accanto”.