Proc. Igor: “Il suo bilancio alla Fiorentina è positivo. Abbiamo ricevuto un’offerta dal Rennes, ma non ci interessava. Rinnovo? Ne parleremo presto”

A Radio Bruno Toscana è intervenuto Marcelo Mascagni, procuratore di Igor: “Il suo bilancio alla Fiorentina è molto positivo, è cresciuto tantissimo. Per noi è una grande soddisfazione. Lui nasce come difensore centrale, alla Spal ha fatto il terzino sinistro mentre alla Fiorentina ha giocato anche nella difesa a tre. Arrivare a Firenze è stato un grande salto nella sua carriera. La fiducia è tutto per un giocatore, Italiano è importante sotto questo punti di vista perché gliene ha data tanta”.

E poi sul rinnovo ha aggiunto: “Per adesso non ne abbiamo parlato, arriveremo in Italia all’inizio di marzo e lo faremo. In estate è arrivata un’offerta del Rennes da 7 milioni di euro, per noi non era una proposta interessante perché a Firenze c’era la possibilità di giocare in Europa. A gennaio c’è stato solo qualche sondaggio, ma niente di concreto”.