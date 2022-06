Proc. Igor: “Potrebbe far parte del nuovo corso del Brasile: ha tanta voglia di imparare. Rinnovo con la Fiorentina? A Firenze è felice”

L’agente del difensore della Fiorentina Igor, Marcelo Mascagni, ha parlato a calciomercato.it del proprio assistito, tra presente a Firenze e i suoi obiettivi per il futuro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Quella appena conclusa è stata sicuramente la sua migliore stagione. Raggiungere il traguardo europeo con la maglia viola è stata per lui una felicità immensa. Obiettivo Nazionale? Vediamo, dopo il Mondiale il Brasile potrebbe rinnovarsi e lui ha certamente tutte le carte in regola per far parte del nuovo corso”.

Ancora: “Secondo me può crescere nei duelli aerei in area di rigore, dove quest’anno ha comunque già avuto un upgrade. Ma parliamo di un ragazzo che ha sempre voglia di imparare, con una testa fantastica. Italiano è stato fondamentale, gli ha dato fiducia. E quando c’è la fiducia dell’allenatore, si gioca con una fame diversa e con maggiore sicurezza”.

Infine sul futuro di Igor: “E’ felice a Firenze ed è difficile che possa andare via adesso, anche se il calciomercato è imprevedibile. L’idea è quella di restare alla Fiorentina, giocando la Conference League e un’altra stagione di grande livello. Del rinnovo di contratto non se n’è ancora parlato. Stiamo aspettando, Igor ha comunque ancora due anni più opzione”.