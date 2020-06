Proc. Igor: “Vogliamo continuare con la Fiorentina sperando di vederlo titolare, poi chissà. Era vicinissimo al Napoli ma…”

A Calcio Napoli 24 Live è intervenuto il procuratore del difensore della Fiorentina Igor Marcelo Mascagni, rivalendo interessanti retroscena sul suo assistito. Queste le sue parole: “Lo scorso dicembre Igor era molto vicino al Napoli. Venni in Italia per parlare con Giuntoli e mi disse che Ancelotti lo voleva, poi però arrivò Gattuso. Noi non volevamo rimanere altri sei mesi a Ferrara alla SPAL

, perché era rischioso. Poi è arrivata lache lo ha acquistato a gennaio. Ora la nostra idea è di tenere Igor a Firenze, magari vedendolo giocare anche da titolare. Ha fiducia nei suoi mezzi e speriamo possa avere un numero ancora maggiore di chance: speriamo sia titolare. Poi chissà, magari giocando bene per la Fiorentina potranno arrivare interessamenti anche da altri club”.