Proc. Jorginho: “Tornare in Serie A gli farebbe molto piacere…”

Della suggestione Jorginho si è parlato nelle ultime ore, con l’azzurro che stasera sarà in campo per la finale di Champions e poi affronterà l’Europeo con l’Italia. Non è da escludere un suo ritorno in Italia, come ha raccontato a Radio Kiss Kiss il su agente Joao Santos: “Speriamo che stasera in finale di Champions vada tutto bene. Poi si penserà all’Europeo. Tornare in Italia? Gli farebbe piacere. Al Napoli, dipende da De Laurentiis. Spalletti mi piace molto, il Napoli ha fatto una scelta importantissima”.

Ad oggi resta molto difficile però immaginarlo alla Fiorentina, visto il momento della carriera del classe ’91.