Proc. Kokorin: “Aleksandr è completamente sano e si è allenato con la squadra”. Ma Italiano lo convocherà?

Aleksandr Kokorin ha confermato il suo numero di maglia per la stagione che sta per cominciare: giocherà con la numero 91. L’attaccante della Fiorentina è a disposizione di Italiano, così come confermato dall’agente del calciatore, Timofey Berdyshev.

“Ora Sasha sta bene, è completamente sano – ha detto Berdyshev – Aleksandr si è allenato con la squadra. Hanno una partita domenica a Firenze. Kokorin ha preso parte all’intera seduta di lavoro fatta dalla Fiorentina“.

Italiano convocherà l’ex Spartak per il match di domenica? Al di là delle parole del manager, qualche ragionevole dubbio ancora c’è.