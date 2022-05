Proc. Kokorin: “Ha intenzione di rimanere in Italia anche la prossima stagione e guadagnare più spazio in campo”

Timofey Berdyshev, procuratore dell’attaccante della Fiorentina, Alexandr Kokorin, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport-Express.ru sul futuro del giocatore.

“Come può sentirsi utile se non gioca? Lavora e spera che gli venga data l’opportunità di mostrarsi – ha detto Berdyshev – È stata una stagione difficile per Sasha. Ha poche possibilità di giocare a causa di vari eventi”.

E ancora: “Speriamo davvero che la prossima stagione la situazione cambi in meglio. Kokorin ha intenzione di rimanere in Italia per la prossima stagione e cercare di ottenere più spazio per giocare”.